Süper Lig’in 16’ncı haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.
15’inci dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Muhammed iki hamlede kurtardı.
16’ncı dakikada Van Drongelen’in hatasında topla buluşan Fayzullayev, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu Okan Kocuk iki hamlede kurtardı.
32’nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Harit’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
41’inci dakikada Operi’nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Selke’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0 – 0 sona erdi.
66’ncı dakikada Eyüp Aydın’ın hatalı geri pasıyla buluşan Shomurodov’un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0 – 1.
74’üncü dakikada Holse’nin pasıyla buluşan Polat Yaldır’ın ceza sahasında kaleye çektiği şutu Muhammed kornere çıkarttı.
83’üncü dakikada Shomurodov’un pasıyla buluşan Bertuğ Özgür’ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0 – 2.
Karşılaşma 2-0, RAMS Başakşehir üstünlüğüyle sonuçlandı.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Soner Gönül (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Ntcham (Dk. 57 Eyüp Aydın), Holse (Dk. 75 Moundilmadji), Musaba (Dk. 57 Polat Yaldır), Emre Kılınç (Dk. 67 Tomasson), Ndiaye
RAMS BAŞAKŞEHİR FK: Muhammed, Operi, Opoku, Duarte, Onur Bulut, Harit (Dk. 77 Brnic), Umut Güneş (Dk. 87 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk. 67 Nuno Da Costa), Shomurodov (Dk. 87 Ousseynou Ba), Selke (Dk. 67 Bertuğ Özgür)
GOLLER: Dk. 66 Shomurodov, Dk. 83 Bertuğ Özgür (Rams Başakşehir)
SARI KARTLAR: Thomas Reis (Tek.Dir.) (Samsunspor)