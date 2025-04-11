Tredyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında verilen kararlar sosyal medyada oldukça konuşuldu. Karşılaşmanın 9. dakikasında Samsunspor'u Holse'nin aşırtma vuruşu 1-0 öne geçirdi. Atılan gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Daha sonra ekrana yansıyan ofsayt çizgisi sosyal medyada oldukça tartışıldı.
Mücadelenin 19. dakikasında ise Galatasaray, penaltı bekledi. Lucas Torreira'nın yerde kalmasının ardından gözler müsabakanın hakemi Ozan Ergün'e döndü. Yapılan VAR kontrolü sonrası oyuna devam edildi. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğunu savundu.
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