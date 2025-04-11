Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a konuk olacak. Karşılaşma, sadece zirve yarışını değil, hakem kararlarını da yakından ilgilendiriyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu zorlu mücadeleye yabancı VAR hakemi atadı.

VAR HAKEMİ TOMASZ KWIATKOWSKI OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Samsunspor – Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

Kwiatkowski, Avrupa futbol kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan ve penaltılara giden mücadelede VAR odasında görev almıştı.

TARTIŞMALI PENALTI KARARI GÜNDEM OLMUŞTU

Söz konusu karşılaşmada Atletico Madridli Julian Alvarez’in penaltı golünü çift dokunuş nedeniyle geçersiz sayan Kwiatkowski, başta teknik direktör Diego Simeone olmak üzere Atletico cephesinden yoğun tepki almıştı. Karar, İspanyol basınında geniş yankı uyandırmış ve günlerce tartışılmıştı.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Real Madrid, bu kararın ardından çeyrek finale yükselmişti.

Bu akşam saat 20.30’da başlayacak Samsunspor – Galatasaray karşılaşmasında görev alacak Tomasz Kwiatkowski ismi sosyal medyada da oldukça gündem oldu.