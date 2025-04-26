Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK, sahasında sahasında Samsunspor Reeder'i konuk etti. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.
Bodrum FK, maçın henüz 4. dakikasında Ahmet Aslan ile öne geçerken, Samsunspor 11. dakikada Olivier Ntcham'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Landry Dimata 38. dakikada kaydettiği golle Samsunspor'u 2-1 öne geçirdi.
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Bodrum FK'nin George Puscas ile ağlara gönderdiği top Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 90+7. dakikada hakem Yasin Kol'un Bodrum FK lehine verdiği penaltı kararı, yine VAR uyarısı sonrası iptal edildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde beş maç aranın ardından galibiyetle tanışan Samsunspor puanını 54'e yükseltti. Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.