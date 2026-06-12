Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi sezonun ilk transferini yaptı.
Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Fatih Kaya, TSV Klein-Linden, VfB Gieben ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt'a transfer oldu. Profesyonel kariyerinde FC Ingolstadt, Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yapan Fatih Kaya, geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkat çekti.
Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asist üreten Fatih Kaya, Samsunspor ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.