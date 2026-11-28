Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Ev sahibi ekip, üç golünü de ilk yarıda bulduğu karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

Son üç maçta ikinci galibiyetini alan Samsunspor puanını 10'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.

COULIBALY'DEN İKİ GOL

Samsunspor, 7. dakikada Bayo ile öne geçti. Sousa'nın pasında kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kalan Sekengo'nun vuruşu kaleciden döndü. Topla yeniden buluşan Sousa'nın pasını Bayo ağlara gönderdi.

Gençlerbirliği, 21. dakikada Pedro Mendes'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla gol aradı. Mendes'in sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

Ev sahibi ekip, 26. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sekengo'nun ara pasıyla hareketlenen Tanguy Coulibaly, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gönderdi.

Coulibaly, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Tomasson'un sol çaprazdan ortasında kaleciden seken topu önünde bulan Fransız futbolcu, boş ağlara yaptığı vuruşla skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, 58. dakikada Mendes'in golüyle farkı ikiye indirdi. Karşılaşma Samsunspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.