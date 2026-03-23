Süper Lig'de geçen sezon ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Thomas Reis, bu sezon art arda gelen başarısız sonuçların ardından bir gece yarısı görevinden alındı.

"HİÇBİR SÖZ HAKKIM YOKTU"

Karadeniz ekibinde beklenmedik kararın ardından Alman teknik adam, sessizliğini bozdu. 'At Broski' programına konuk olan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'deki günleriyle ilgili şu itiraflarda bulundu:

"Türkiye'yi Almanya ile kıyaslayamazsınız. Benim kesinlikle hiçbir söz hakkım yoktu. Sadece bir başkan vardı ve gelip 'Kadro bu, hadi takımını yönet' diyordu. Herhangi bir oyuncuyu istemesem bile almak zorundaydım."

72 maçta Samsunspor'un teknik direktörlük koltuğunda oturan Reis; 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet istatistikleriyle maç başına 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.