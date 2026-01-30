Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Karşılaşmayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti.
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz sona erdi.
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate (Dk. 63 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Fall), Ben Ouanes (Dk. 76 Cenk Tosun), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Allevinah), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham (Dk. 74 Celil Yüksek), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 74 Mendes), Holse (Dk. 90+6 Borevkovic), Assoumou (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 74 Mouandilmadji)
Gol: 90+2 Assoumou (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 67 Cem Üstündağ, Dk. 77 Kamil Ahmet Çörekçi (Kasımpaşa)