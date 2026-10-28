Samsunspor'un stoperi Igor Drapinski, takımın kazanmaya başlaması gerektiğine dikkat çekti.

Takımın bu baskıdan kurtulması gerektiğine işaret eden Drapinski, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Drapinski, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları İstanbul Başakşehir maçına da değinerek, "Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.