Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yenerek sekiz maçlık yenilgi serisini bitirdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmanın tek golünü, 39. dakikada Tanguy Coulibaly'nin asistinde Antoine Sekongo attı. Bu galibiyetle Samsunspor puanını 7'ye yükseltirken Konyaspor 8 puanda kaldı. SEKİZ MAÇTIR PUAN ALAMIYORDU Ligde bir önceki galibiyetini 22 Ağustos'ta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0'lık skorla alan Samsunspor, ardından çıktığı sekiz karşılaşmayı da kaybetmişti. Karadeniz ekibi bu süreçte Fenerbahçe, Kocaelispor, Çorum FK, Erzurumspor FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Amed SK ve Başakşehir karşısında puan alamamıştı.

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