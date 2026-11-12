Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, sakatlık durumu nedeniyle Celil Yüksel'in Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Çapa, Fatih Kaya'nın şu anda fizyoterapi ve performans ekibiyle çalıştığını, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacağını söyledi. Çapa, “Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

Transfer söylentilerine de değinen Çapa, medyada adı geçen futbolcular hakkında kimin hangi oyuncuyu istediği ya da istemediği yönündeki tartışmaların imzalar atılmadan yapılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Transfer çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü ifade eden Çapa, “Gereken takviyeleri yapacağız inşallah. Bu konuda yoğun şekilde çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.