Samsun'u sağanak yağış vurdu

Samsun'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İlkadım ilçesinde yoğunlaşan yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, şemsiye kulla narak ya da kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler ise yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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