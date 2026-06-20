2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımızı desteklemeye gelen Türk taraftarların şovu göz doldurdu. Mücadele öncesinde San Francisco'da Türk yürüyüşü gerçekleştirildi. İZMİR MARŞI'YLA YÜRÜDÜLER Maçın oynanacağı San Francisco Stadı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce ay-yıldızlı taraftar, marşlar eşliğinde eğlenerek maç saatini bekledi. Maç öncesinde binlerce kişilik konvoy göz doldurdu. Taraftarlar çift katlı üstü açık otobüs üzerinden yapılan müzik yayını eşliğinde stadyuma hareket etti. San Francisco caddelerini kırmızı-beyaza çeviren Türk taraftarlar İzmir Marşı eşliğinde maç havasına girdi. Türk yürüyüşünü çevredekiler de ilgiyle takip etti. İngiliz basınından The Sun, haberine ''Çılgın Türkler maça gidiyor'' manşetini atarken, AS ise ''Türk taraftarlar muhteşem bir gösteri eşliğinde maça hazır!'' yorumunda bulundu.

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