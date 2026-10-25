Mahkemenin butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gaziantep’teki temaslarına bir emekli ile yaptığı diyalog damga vurdu.

‘GENE KUCAKLAYACAĞIZ’

Beş çocuk babası olduğunu söyleyen emekli vatandaş, maaşının geçinmeye yetmediğini anlattıktan sonra Kılıçdaroğlu’na yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

“Yalnız bu şartlardan bu emeklilerin hali ne olacak? Biz onu düşünüyoruz. Vallahi ben şu an maaş çekmeye gideceğim. Eve gidene kadar bu para cebimde kalmıyor. Parayı elimiz görüyor ama gözümüz görmüyor.”

Emekli vatandaş, ardından Kılıçdaroğlu’na dönerek “Yani biz sana çok güveniyorduk ama bizi bıraktınız” diyerek sitem etti. Kılıçdaroğlu ise bu sözlere karşılık, “Bırakmadık. Şimdi gene kucaklayacağız” yanıtını verdi.

'MEMLEKETTE SORUN VAR'

Emekli de “İnşallah başkanım. Biz onu bekliyoruz sizden” ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaş ekonomik sorunların yalnızca kendisini değil, toplumun tamamını etkilediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Gaziantep’te fabrikalar kapanıyorsa memlekette sorun var demektir” karşılığını verdi.