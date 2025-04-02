Akaryakıt üzerindeki aşırı yüksek vergi, akaryakıt kaçakçılarının iştahını kabarttı. Akaryakıt kaçakçılarının sahte fatura düzenleyerek, gerçekte olmayan 3 milyar litre akaryakıtı piyasaya sürmüş gibi gösterip vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Vurgunun büyük boyutunun maden ocaklarıyla, büyük inşaat alanları ve çeşitli tesislere yapılan toplu akaryakıt satışlarından elde edildiği belirlendi. Piyasaya sürülmüş gibi gösterilen akaryakıtın güncel değerinin 140.5 milyar lirayı bulduğu hesaplandı.

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Akaryakıttaki büyük vurgun, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Vergi Kaçakçılığı Analiz Şube Müdürlüğünün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumla gün yüzüne çıktı. VDK yetkilileri, kaçakçılıkla ilgili inceleme başlattıkları akaryakıt bayilerinin lisanslarını iptal ettirip incelemelerden kurtulduklarını belirtirken, “Sonra yasa değiştirilip lisans iptal hakkı kaldırılınca her şey değişti. Bir yıl içerisinde, usulsüzlüklerinin en yoğun gözlemlendiği toptan akaryakıt satışlarında düzenlenen fatura miktarında yüzde 36 oranında azalma oldu, bu da 3 milyar litrelik bir akaryakıta karşılık geliyor” dediler.

Son bir yılda faal olan 13 sahteci dağıtım şirketi ile lisansı iptal olan toplamda 25 dağıtım şirketi ile bin 100 bayiyi aynı anda incelediklerini belirten VDK yetkilileri, “İncelenen yerlerde yüzde 90’ın üzerinde vergi suçu raporu düzenlendi. Arz ve talep arasında 2 milyon ton civarı motorin cinsinde bir ürün farkı (kaçak) vardı. Yaklaşık 94 milyar lirayı bulan bu fark incelemelerle ortadan kaldırıldı” bilgisini verdiler.

Gerçek olsa kıtlık olurdu

VDK’nın kaçakla ilgili tespitlerini değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, “İnceleme başlayınca düzenlenen akaryakıt faturası bir anda yüzde 36 azalıyor. Bir ürün yüzde 36 azalsa piyasada kıtlık olur. Ancak burada piyasaya sürülen ürün 3’te 1 oranında azalmasına rağmen herhangi bir kısıntı, akaryakıta ulaşmakta problem yaşanmadı. İşte bu kaçağı gösteriyor. Üstelik o sahte faturanın KDV’si kullanılmış, Kurumlar Vergisi’nde gider gösterilmiş ve satılmış” dedi. Muş, kaçak akaryakıt faturasını kullanan firmalara da denetimin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.