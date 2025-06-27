"Three's Company" dizisiyle tanınan ve ekranların sevilen yüzlerinden olan Suzanne Somers, 76 yaşında kansere yenik düşmüştü. 2023 yılının Ekim ayında, doğum gününe bir gün kala hayatını kaybetmişti. 1977 yılından beri evli olduğu Alan Hamel, onun ardından derin bir yas süreci geçirmişti. O dönemde yaptığı duygusal açıklamalar ve paylaşımlar, eşine olan bağlılığını gözler önüne sermişti...

YAKINLARI BİLE ŞAŞTI KALDI

Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından 89 yaşındaki Hamel'in, 80 yaşındaki oyuncu Joanna Cassidy ile romantik bir ilişkiye başladığı öğrenildi. Üstelik Cassidy, Suzanne Somers'ın yıllar önce birlikte rol aldığı "Hollywood Wives" adlı TV yapımından da arkadaşıydı.

İkili, gençlik yıllarında tanışmış ve yıllar boyunca dost kalmıştı. Her ikisinin de geçmişte başka evlilikleri olduğu bilinirken, ilişkilerinin arkadaşlıktan aşka dönüşmesi yakın çevrelerini de şaşırttı.

ÖNCE OĞLUYLA PAYLAŞTI

Fox News'a konuşan kaynaklara göre Hamel, ilişkisini ilk olarak TV yapımcısı olan oğluna anlattı. Bir film gösteriminde tesadüfen karşılaştıklarını ve uzun bir sohbetin ardından aralarında bir yakınlık oluştuğunu belirtti. Hem yaşlarının hem de yaşam deneyimlerinin örtüştüğünü fark eden ikili, ilişkilerini resmileştirme kararı aldı.