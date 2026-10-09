Sanat dünyasından üzücü bir haber geldi. Uzun yıllar boyunca birçok ünlü isimle setlerde birlikte çalışan Batu'nun vefatı, oyuncuları ve sanat camiasını yasa boğdu. Hazal Kaya başta olmak üzere çok sayıda isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Batu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Hazal Kaya, Gonca Vuslateri, Ceyda Ateş ve Gözde Seda Altuner taziye mesajları yayımladı. Gonca Vuslateri, ''Bir sürü anı... Bir sürü kahkaha kaldı geriye.'' notunu düştü.

Ünlü isimlerin paylaşımları, sanat camiasında duyulan üzüntüyü gözler önüne serdi. Hazal Kaya ise, ''İçimi yaktın Batu, seni çok özleyeceğim.'' notuyla yürekleri burktu.

ÇINARCIK'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Uzun yıllar setlerde görev yapan Batu'nun bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.