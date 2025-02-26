İtalya Kupası çeyrek finalinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Lazio’yu 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Marko Arnautovic’in şık golü ve Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı vuruşu, Milano ekibine galibiyeti getirdi.

ARNAUTOVIC’TEN SANAT ESERİ GİBİ GOL

Mücadelenin ilk yarısında sahneye çıkan Marko Arnautovic, takımını öne geçiren golü kaydetti. Kötü kullanılan bir korner sonrası topu önünde bulan Sırp oyuncu, sol ayağıyla mükemmel bir vole vuruşu yaparak Lazio ağlarını sarstı. Hakem, kaleci Ivan Provedel’in önünde iki Inter oyuncusunun ofsayt pozisyonunda olabileceğini değerlendirse de gol geçerli sayıldı. Gelişine müthiş bir şut çıkaran Arnautovic'in golü geceye damga vurdu.

Inter Milan, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Marko Arnautovic'ten şahane gol! Topun gelişine harika vurdu!! Inter, Lazio karşısında öne geçti! pic.twitter.com/7kivD5D8km — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2025

ÇALHANOĞLU PENALTIDAN FARKI AÇTI

İkinci yarıda Lazio, beraberlik için ataklarını sıklaştırsa da Inter’in oyun hakimiyeti sürdü. 77. dakikada Joaquin Correa, Samuel Gigot’un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, soğukkanlı bir vuruşla farkı ikiye çıkardı ve Inter’e yarı final kapısını açtı.

YARI FİNALDE RAKİP BEKLENİYOR

Inter Milan, İtalya Kupası’nda yarı finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaştı. Çarşamba akşamı oynanacak Juventus-Empoli maçı sonrası son çeyrek finalist belli olacak. Daha önce Bologna ve AC Milan da yarı final biletini almıştı.

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürüyor. Kupadaki şampiyonluk yolculuğunda sıradaki rakibi merakla bekleniyor.