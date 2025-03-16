Sanat dünyasının genç ismi, genç yaşında hayata veda etti.
Viyola sanatçısı Cem Gülgel, geçirdiği kalp krizi sonucunda 23 yaşında hayatını kaybetti.
Genç sanatçının vefat haberini, üyesi olduğu Grup Abdal verdi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
BAKAN ERSOY DA DUYURDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde vefat haberini kamuoyuyla paylaştı.
Ersoy, sözlerine başlamadan önce törenin ardından konser verecek olan Grup Abdal'ın 23 yaşındaki kemancısı Cem Gülgel'in erken yaştaki vefatının derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
CEM GÜLGEL KİMDİR?
23 yaşındaki viyola sanatçısı Cem Gülgel Grup Abdal'ın kemancısı olarak da tanınır.
Cem Gülgel'in memleketi Erzincan'dır. Cem Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.