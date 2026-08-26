Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, sanatçı Faruk Günuğur yaşamını yitirdi.
Günuğur'un vefat haberi Devlet Tiyatroları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Devlet Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
78 yaşında hayatını kaybeden Günuğur'un cenaze töreni programı da belli oldu.
Sanatçı için 27 Ağustos Perşembe günü (yarın) saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da tören düzenlenecek.
Törenin ardından Günuğur, ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.