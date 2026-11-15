Sanatçı Necmettin Ay hayatını kaybetti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ‘Necmedine Deriki’ lakabıyla tanınan dengbej ve halk müziği sanatçısı Necmettin Ay, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Ay, sabah saatlerinde Mardin'in Derik ilçesine bağlı Cevizpınar Mahallesi'nde kalp krizi geçirdi. Derik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çıkardığı kasetler ve seslendirdiği eserlerle tanınan sanatçının cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Ay, Cevizpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanında çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle, gözyaşları arasında toprağa verildi.

“DERİK OLARAK MATEM İÇİNDEYİZ”

Derik Mazıdağı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eriten, “Necmettin Ay’ın Kürtçe müziğe çok hizmeti oldu. Yörede ‘Necmedine Deriki’ olarak tanınmaktadır. Derik olarak matem içindeyiz. Kalp krizi nedeniyle vefat etti, 74 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Ay ile Diyarbakır'da üniversitenin Yurtlar Kurumu'nda birlikte çalıştığını belirten Mehmet Perinçek ise sanatçıyı şu sözlerle anlattı:

“Kendisi bölgemizin müzisyeni ve dengbejiydi, saz çalardı. Bölgede çok sevilen biriydi. Allah rahmet eylesin. Derik şu an matem içerisinde. Bölgemiz için büyük bir kayıp. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum”