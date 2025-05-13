Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Pınar Aydınlar'ın "imza atmak" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ''PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasi alan yapılanması HDK içerisinde faaliyet gösterdikleri'' iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklananlar arasında Pınar Aydınlar da yer almıştı.
Dün ise terör örgütü PKK silah bıraktığını ve kendini feshettiğini duyurmuştu.