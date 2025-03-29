CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Türkiye'de adalet ve hukuk mücadelesi veren milyonlar Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile adeta ayağa kalktı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart gününden beri Türkiye'nin her yerinde protesto eylemleri yapılıyor. CHP'nin çağrısı ile Saraçhane'ye toplanan yüzbinler 29 Mart günü Maltepe'ye aktı.

2.2 MİLYON KİŞİ İMAMOĞLU İÇİN ADALET İSTEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partilerinin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan mitinglerini Maltepe'ye taşıdı. Yüz binlerce insan CHP'nin düzenlediği İmamoğlu mitingine geldi, alanda adım atacak yer kalmazken bazı vatandaşların da Marmaray durağında yapılan kimlik kontrolleri nedeniyle alana henüz ulaşamadığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe'de 2.2 milyon kişinin toplandığını duyurdu.

SANATÇILAR SESSİZ KALMADI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren kesimler arasında sanat dünyası da yer aldı. Türkiye'nin ekranlardan ve tiyatro sahnelerinden tanıdığı bazı isimler de Maltepe'deydi.

İşte o isimlerden bazıları...

‘Kızıl Goncalar’ oyuncusu Selen Öztürk, Maltepe mitingine katıldı.

Özge Özpirinçci Maltepe mitingine katıldı.

Ünlü sanatçı Emircan İğrek de Maltepe mitingine katıldı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, Maltepe mitingine çağrı yaptı.