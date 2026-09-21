Ed Sheeran, ABD turnesinin açılış sanatçılarından Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından yaşanan tartışmaların gölgesinde çıktığı ilk konserde sessizliğini bozdu. İngiliz şarkıcı, 19 Eylül Cumartesi günü Philadelphia'daki Lincoln Financial Field'da sahneye çıktı. Konserin başında son bir haftada yaşananlara değinen Sheeran, zor kararlar vermek zorunda kaldığını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, “Hatalar yapıyorum ve bunun için çok, çok üzgünüm” diyerek hayranlarından özür diledi.

Sheeran, siyasetten uzak durmayı tercih ettiğini ancak yaşanan gelişmelerin kendisini ifade özgürlüğü ve Gazze'deki insani durumla ilgili tartışmanın içine çektiğini belirtti.

“GAZZE'DE YAŞANANLAR FELAKET”

Ed Sheeran, konuşmasının devamında Gazze'deki gelişmelere ilişkin şimdiye kadarki en açık açıklamalarından birini yaptı.

Şarkıcı, “Gazze'de yaşananlar felaket, savunulamaz ve orantısız” ifadelerini kullandı. Sheeran, bölgedeki yıkımın yanı sıra sivillerin ve çocukların hayatını kaybetmesinin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Batı Şeria'daki sistematik adaletsizliğin de görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

‘GAZZE’DE YAŞANANLAR FELAKET, SAVUNULAMAZ VE ORANTISIZ’

Sheeran, siyasetten uzak durduğunu belirterek aktivist bir müzisyen olmak istemediğini ancak son gelişmelerin kendisini ifade özgürlüğü ve Gazze'deki durumla ilgili tartışmaların ortasında bıraktığını söyledi.

Gazze'deki gelişmeler için “soykırım” ifadesini kullanmayan Sheeran, “Gazze’de yaşananlar felaket, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların hayatlarını kaybetmesinin boyutu ile Batı Şeria’da yaşanan bu sistematik adaletsizlik karşısında kalbim kırıldı. Bunları görmezden gelemeyiz” dedi.

SANATÇILAR TURNEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Bu açıklamalar, ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e yönelik destek mesajlarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından geldi. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.