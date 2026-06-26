Ülkemizde yaklaşık 33 bin kişi, organ nakli bekliyor. Her biri umutla ikinci bir yaşam şansı için gün sayıyor… Ancak ne yazık ki bu umutlar çoğu zaman gerçekleşemiyor.

Zira istatistikler, son bir yılda beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 351 kişinin ailelerinden yalnızca yüzde 20,4’ünün organ bağışına onay verdiğini gösteriyor.

Bu da bin 871 potansiyel donörün, beraberinde taşıdığı yaşam olasılıklarıyla birlikte toprağa karıştığı anlamına geliyor...

Dolayısıyla organ bağışı konusunu gündemde tutmak, her fırsatta toplumu bilinçlendirmek şart…

Bunun için de dikkat çekici projeleri hayata geçirmek gerekiyor…

Haliç Tersanesi’nde yer alan İstanbul Sanat Müzesi anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

BAĞIŞLA BENİ N'OLUR FARKINDALIK YARATACAK

Dünyanın hâlâ işlevini sürdüren en eski tersanesi unvanına sahip Haliç Tersanesi’nin yerleşkesinde bulunan İstanbul Sanat Müzesi’nin yeni sergisi “Bağışla Beni N’Olur” önemli bir görev üstleniyor… Sergi, 64 sanatçının farklı mecralarda üretilmiş güncel eserlerini, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir araya getiriyor.

Sergi, 23 Ağustos’a kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

En değerli miras: Yaşam

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen, sanatçı Ali Gün Yıldırım’ın proje sorumlusu olduğu sergi, sanatın dönüştürücü gücüyle organ bağışının önemini görünür kılmayı, sessiz bekleyişleri duyulur hale getirmeyi ve her birimizi bu hayati sorumluluk üzerine yeniden düşündürmeyi amaçlıyor.

Bir insanın ardından bırakabileceği en değerli mirasın yaşamın ta kendisi olduğunu vurguluyor.