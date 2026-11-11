GEÇEN YILIN ÜCRETLERİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçen yıl basına yansıyan yılbaşı sahne ücretleriyle bu yıl açıklanan rakamlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. Geçen yıl Mahsun Kırmızıgül'ün KKTC'deki programı için 450 bin dolar (yaklaşık 19 milyon 200 bin TL), Sibel Can'ın ise 300 bin dolar (yaklaşık 12 milyon 800 bin TL) alacağı öne sürülmüştü.

Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe'nin sahne ücretleri 10 milyon TL, Gülşen'in 8 milyon 500 bin TL, Serkan Kaya'nın 8 milyon 516 bin TL, Özcan Deniz'in 8 milyon TL olarak basına yansımıştı. Hadise'nin 7 milyon TL, Bülent Ersoy'un ise Kayseri'deki yılbaşı programı için 7 milyon TL kazanacağı iddia edilmişti.