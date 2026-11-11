Yeni yıla sayılı günler kala ünlü sanatçıların yılbaşı gecesi sahne alacakları mekanlar ve konser ücretleri magazin gündemine geldi. 2027'yi sahnede karşılamaya hazırlanan şarkıcılar, Kıbrıs'tan İstanbul'a, Antalya'dan Afyon'a kadar birçok şehirde hayranlarıyla buluşacak. Yılbaşı gecesi için konuşulan sahne ücretleri ise dudak uçuklattı.
İKİ SAATLİK KONSERDEN 25 MİLYON TL KAZANACAKLAR
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta farklı otellerde sahne alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün 2 saatlik konser için 25'er milyon TL alacağı öne sürüldü. Sanatçıların repertuvarlarında yaklaşık 25 şarkı bulunduğu düşünüldüğünde, şarkı başına düşen ücret yaklaşık 1 milyon TL'yi buluyor.
İŞTE ÜNLÜLERİN YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ
Yılbaşı gecesi için açıklanan iddia edilen ücret listesinde en yüksek kaşe 25 milyon TL ile Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'e ait. Hadise ve Yıldız Tilbe'nin 22 milyon 600 bin TL, Edis, Hande Yener ve Gülşen'in ise 20 milyon TL karşılığında sahneye çıkacağı belirtiliyor.
Diğer sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri ise şöyle:
Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Edis: 20 milyon TL (İstanbul)
Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Gülşen: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL (İstanbul)
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Bülent Ersoy: 15 milyon TL (Batum)
Melek Mosso: 10 milyon TL (Kıbrıs)
Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL (Antalya)
Kenan Doğulu: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Ebru Gündeş: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Özcan Deniz: 15 milyon TL (Kıbrıs)
Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)
Hakan Altun: 10 milyon TL (Afyon)
Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Edis: 20 milyon TL (İstanbul)
Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Gülşen: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Sibel Can: 15 milyon TL (Kıbrıs)
GEÇEN YILIN ÜCRETLERİ DE ÇOK KONUŞULMUŞTU
Geçen yıl basına yansıyan yılbaşı sahne ücretleriyle bu yıl açıklanan rakamlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. Geçen yıl Mahsun Kırmızıgül'ün KKTC'deki programı için 450 bin dolar (yaklaşık 19 milyon 200 bin TL), Sibel Can'ın ise 300 bin dolar (yaklaşık 12 milyon 800 bin TL) alacağı öne sürülmüştü.
Ebru Gündeş ve Yıldız Tilbe'nin sahne ücretleri 10 milyon TL, Gülşen'in 8 milyon 500 bin TL, Serkan Kaya'nın 8 milyon 516 bin TL, Özcan Deniz'in 8 milyon TL olarak basına yansımıştı. Hadise'nin 7 milyon TL, Bülent Ersoy'un ise Kayseri'deki yılbaşı programı için 7 milyon TL kazanacağı iddia edilmişti.
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