Ankara’da 1984 yılında önce Keçiören Belediye Başkanlığı yapan ardından 23.5 yıl da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü de yapan Melih Gökçek, 42 yıldır tartışılıyor ve olumsuzluklarla anılıyor.

‘İNANMAYAN YALASIN’

Partisi içinde de “Ankara’yı parsel parsel sattı” denilerek eleştirilen Gökçek, kendi robotunu yaptırdı, belediyenin cipini alıp götürdü, lojmanda oturdu iade etmedi, görev süresinin bitmesine 2,5 yıl kala ABB Başkanlığından istifa ettirildi, tekrar aday gösterilmedi. Yerine gelen AKP’li Mustafa Tuna da Gökçek’i usulsüzlüklerle suçladı. Gökçek ABB’yi CHP’li Mansur Yavaş kazanınca 7 yıldır Yavaş aleyhinde bıkmadan tweet’ler atıyor.

Melih Gökçek ifadeye ağzında sakızla gitti.

Gökçek son dönemde de çocuklarının serveti Almanya’daki şirketleri, kendisinin sattığı villası, Ankaralının vergilerinden oluşan 801 milyon dolarlık hurda yığını dinozorlu Ankapark ile de tartışıldı. Görevdeyken kışın buz pistine dönen Ankara caddelerinin neden tuzlanmadığını soran vatandaşlara “Tuzladık, inanmayan yalasın” cevabını verdi.

Ankapark oyuncakları hurda oldu.

“Tükürürüm böyle sanatın içine” diyerek kentteki heykelleri kaldırdı. Gökçek 1998’de “suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak” iddiasıyla gözaltına da alındı.

EGO’nun sayaçlarını 224,5 dolara alıp Ankaralılara 300 dolara sattığı için de hakkında dava açıldı. Mansur Yavaş 17 milyarlık zarara neden olduğu gerekçesiyle Gökçek hakkında 97 suç duyurusunda bulundu. Gökçek’in belediye bütçesinden evine mobilya aldığı da öne sürüldü. Gülen yapılanmasına destek verdiği suçlamaları yapıldı.

Olayların göbeğindeki Gökçek ailesi

Melih Gökçek, 20 Ekim 1948’de Ankara’nın Keçiören ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Meslek Yüksek Okulunu bitirdi. Anavatan Partisi’nden 1984’te Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Gökçek 1989-1991 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı. Refah Partisi’nden 1991 genel seçimlerinde Ankara milletvekili seçildi. 1994’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu, 23.5 yıl bu görevde kaldı. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 28 Ekim 2017’de istifa etti.

Oğulları Osman ve Ahmet Gökçek’in Ankara ve İzmir’de 600 milyon liralık villaları ortaya çıktı. Eşi hakkında da SOS Vakfı aracılığı ile iddialar gündeme geldi.