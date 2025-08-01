Türkiye’de imalat sanayi, 2024 sonundan bu yana süregelen yavaşlama eğilimini Temmuz ayında da devam ettirdi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da 45,9 seviyesine düşerek sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

PMI endeksinde 50 puanın altı daralma, üzeri ise büyümeye işaret ederken; Temmuz verisi, sektörde kesintisiz bozulma eğiliminin 16. ayına ulaştığını ortaya koydu. Aynı zamanda bu rakam, Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en belirgin yavaşlama olarak kayıtlara geçti.

İSO tarafından yayımlanan Temmuz anketi bültenine göre, sektörün zayıf performansının temelinde müşteri talebindeki durgunluk yer aldı. Yeni siparişlerdeki düşüş üst üste 25. aya taşınırken, Temmuz ayında görülen daralma Mart 2025’ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

Dış talepteki zayıflığın da sürdüğü belirtilirken, yeni ihracat siparişleri Temmuz ayında da düşmeye devam etti. Yeni siparişlerdeki gerileme, üretim hacimlerini olumsuz etkileyerek imalatçıları üretimi kısmaya yöneltti.

Veriler, Türkiye imalat sektöründe hem iç hem de dış talep kaynaklı baskıların sürdüğüne işaret ederken; sektörün yakın vadede toparlanma sinyali vermediği görülüyor. İmalatçılar, talepte kalıcı iyileşme sağlanmadan üretimde artışa gitmekte temkinli davranıyor.