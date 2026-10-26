





Her 2 şirketten 1’i zarar ederken yüksek faiz ve yüksek enflasyona daha fazla dayanamayan şirketler ya konkordato ilan ediyor ya da fabrikasının kapısına kilit vuruyor. Öyle ki Gaziantepli Konukoğlu ailesi dahi mevcut ekonomik koşullarda zorlanıyor. Yalnızca geçen hafta tekstilden gıdaya, enerjiden inşaata kadar birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar, çözümü konkordatoda aradı.

Merkez Bankası’na (TCMB) göre 2025’te ülkemizde faaliyet gösteren 1 milyon 150 bin firmanın 484 bin 561’i zarar etti. Böylece resmi veriye göre şirketlerin yüzde 42’sinin zarar ettiği ortaya çıktı.

35 ÜLKEYE İHRACAT

Zarardaki firmalar konkordato yoluna başvuruyor ancak birçok başvuru reddediliyor. Gaziantep’li iş insanı Ali Konukoğlu’nun şirketi Konil Kağıt Sanayi hakkında daha önce verilen kesin mühlet kaldırıldı ve konkordato talepleri reddedildi. Benzer şekilde 35 ülkeye ihracat yapan Exim Fresh Gıda Sanayi hakkında kesin mühlet kaldırılarak konkordato talebinin reddedilmesi yönünde karar açıklandı. Diğer yandan Tüter Plastik ve Hüma Him Yapı İnşaat üç aylık geçici mühlet kapsamına alındı.

19 SORUNLU ŞİRKET

Yalnızca şirketler değil kooperatifler de konkordato kıskacında bulunuyor. Aydın’da 1979 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 4 bini aşkın üretici ortağı bünyesinde barındıran Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Borsada şirketler de krizden etkilendi. Borsa İstanbul’da mali açıdan sorunlu şirketlerin listelendiği ‘yakın izleme pazarı’ndaki şirket sayısı 19’a yükseldi. Konkordato ilan eden Mega Polietilen, Türk İlaç ve Serum Sanayi ve Alves Kablo gibi hisseler bu pazarda işlem görüyor. Zorlu Enerji borcunu ödemek için erteleme talep ederken Borlease Otomotiv ve Tarfin gibi birçok şirket borçlarını zamanında ödeyemedi.

7 fabrikayı kapattı 5 bin kişi işsiz kaldı

Hazır giyim sektörü de kapısına kilit vuruyor. Ekonomik krizden dert yanan TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya 13 fabrikanın 7’sini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kaya, şirketinde çalışan sayısının 6 bin 900’dan 1.900’a gerilediğini de sözlerine ekledi. Geçen haftalarda da 73 yıl önce Kayseri’de kurulan ve binlerce kişinin çalıştığı, Diesel, Replay, Guess, Mustang, Levi’s gbi markalara denim üreten Orta Anadolu şirketi 1.500 çalışanın bulunduğu fabrikayı kapatmıştı.