İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kritik bir istihbaratı değerlendirdi. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir iş yerinde gizlice yasa dışı silah üretimi yapıldığını belirleyen ekipler atölyeyi fiziki ve teknik takibe aldı.

SANAYİ BÖLGESİNDE SİLAH İMALATHANESİ

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından söz konusu imalathaneye özel harekat destekli operasyon düzenlendi. İş yerinde ve eklentilerinde dedektörler ve uzman ekipler eşliğinde yapılan ayrıntılı aramalarda adeta küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

ONLARCA TABANCA VE ÜRETİM KALIPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Baskında piyasaya sürülmeye hazır 33 adet tabanca, montaja hazır 33 adet tabanca gövdesi, silahlara ait 1790 adet tabanca fişeği, 7 adet kırmızı noktalı optik nişangah ile seri üretimde kullanılan tabanca gövdesi döküm kalıpları ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ SORGULANIYOR

İmalathanede yasa dışı silah üretimi ve sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak ve haklarında başlatılan adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat sürüyor.