Türkiye’de yüksek faiz ve sıkı para politikası, şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırıyor. Son olarak Kale Seramik, 27 Ekim’de bankalara finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. Şirketin kredi notu da JCR Eurasia tarafından BBB+ seviyesinden BB+ seviyesine düşürüldü.

ŞİRKETLERİN BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ

Vestel, Borlease Otomotiv ve Anel Elektrik’in bankalarla yeniden yapılandırma görüşmeleri devam ediyor. Zorlu Enerji ise 1,1 milyar dolarlık Eurobond borcuna ilişkin faiz ödemesini Nisan 2027’ye ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istedi. Uzmanlar, finansman sıkışıklığı nedeniyle yeni yapılandırma başvurularının artabileceğini değerlendiriyor.

YAPILANDIRILAN BORÇ 32,66 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2026’nın ilk dokuz ayında 100 milyon lira ve üzerindeki borçlara ilişkin toplam 32,66 milyar liralık finansal yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı. Eylülde 11 şirketin 7,15 milyar liralık borcu yapılandırılırken, bu şirketlerin 6’sı imalat sanayisinde faaliyet gösterdi.

PİYASADA DURGUNLUK SİNYALLERİ

Şirketler arasındaki ticari hareketlilikte de gerileme yaşanıyor. Piyasada yazılan çek sayısındaki düşüş, şirketler arası alışverişin yavaşladığına işaret ediyor. Vatandaşların harcamalarındaki gerilemeyle birlikte kredi kartı harcamalarında da ilk kez düşüş yaşandığı belirtiliyor.