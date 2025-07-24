Ülke genelinde yaşanan iflas zincirinin son halkası, sanayi devi Asman Çelik, oldu. Konya sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan Asman Çelik, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Asman Çelik'in geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbir hükümleri kaldırıldı.

Otomotiv, tarım, enerji ve gıda sektörlerine üretim yapan; özellikle cıvata, somun ve ağır sanayi ekipmanlarıyla tanınan firma, yüzlerce çalışana istihdam sağlıyordu.

SEKTÖRDE ŞİRKETLER BİRER BİRER KONKORDATO İLAN EDİYOR

Asman Çelik'in iflas kararının açıklandığı gün, bölgenin bir diğer önemli oyuncusu da 1 yıllık kesin mühlet aldı.

Geçen yıl üretim tesisinde çıkan yangınla büyük darbe alan Osmanlı Otomotiv, yaşanan krizden çıkmak için konkordato ilan etti.

Şirkete Mayıs 2025'te verilen üç aylık geçici mühlet sürecinin sona ermesiyle 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi.

Yine Konya'da faaliyet gösteren Klimaks Tarım'a üç ayın ardından, iki ay daha mühlet tanındı.

Haskan Tarım isimli firmaya ise verilen geçici mühlet, karar kesinleşmeden kaldırıldı.