Pandemi sonrası yaşanan ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirketleri ekonomik olarak zor durumda bırakırken, PSS Cıvata da bu sürecin son mağdurlarından biri oldu.

Mahkeme kararıyla birlikte, borçluların adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri ikinci bir karara kadar yasaklandı. Ayrıca, borçluların mahkeme izni olmadan rehin tesisi, kefalet verme, taşınmaz veya işletme tesisatını devretme ya da karşılıksız tasarrufta bulunmaları da yasak kapsamına alındı.

İlanın yayınlanmasının ardından, alacaklıların 7 gün içinde konkordato mühletine itiraz edebilecekleri bildirildi. İtirazların, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir neden bulunmadığını delilleriyle birlikte sunmaları gerekiyor.

Mahkeme ayrıca, geçici mühlet süresi içinde yaşanabilecek önemli gelişmelere göre duruşma gününün ayrıca belirleneceğini açıkladı.