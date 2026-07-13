Türk demir-çelik sektörü, yüksek finansman maliyetleri ve kontrolsüz ithalat baskısı altında zorlu bir süreçten geçiyor. HABAŞ Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başaran, artan faizler ve krediye erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle bazı yerli üreticilerin sıcak para ihtiyacını karşılamak adına zararına satış yaptığını, bu durumun sektördeki rekabeti yıkıcı bir noktaya taşıdığını ifade etti.

"MALİYETİN ALTINDA FİYAT KIRILIYOR"

Ekonomi gazetecisi Vahap Munyar'ın Ekonomim'de yazdığı köşe yazısına göre iç piyasadaki fiyat tahribatına dikkat çeken Başaran, pahalı kredi kullanmak istemeyen firmaların nakit yaratmak amacıyla fiyat kırdığını belirtti. Aktarılan verilere göre, Türkiye'de ton başına imalat maliyeti 590 dolara yaklaşan inşaat demiri, iç pazarda 565 dolara kadar düşmüş durumda. Çin’den gelen ithal ürünlerin liman teslim fiyatı ise 530 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Uzmanlar, firmaların işletme sermayesi temin etmek uğruna zararına mal satmasının tüm sektör dengelerini bozduğuna vurgu yapıyor.

"TÜRKİYE SAVUNMASIZ KALDI"

Küresel piyasalarda çelik sektörünün gümrük vergileri ve kotalarla korunduğunu dile getiren Başaran, Türkiye’nin ise savunmasız kaldığını savundu. Avrupa Birliği’nin Türk çeliğine uyguladığı kotaları aşamalı olarak 160 bin tona kadar indirdiğini, Mısır ve İngiltere gibi ülkelerin ise yüksek gümrük vergileri uyguladığını belirten yetkililer; Çin ve Uzak Doğu kaynaklı ürünlerin iç pazardaki yerli üretimi tehdit ettiğine dikkat çekiyor.