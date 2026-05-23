Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden biri olan Bosch'un, Almanya operasyonlarında devasa bir küçülmeye gitmeye hazırlandığı iddia ediliyor. Alman siyasetçi Dr. Thilo Scholpp tarafından paylaşılan verilere göre, şirket sadece mobilite departmanında 22 bin çalışanın işine son vermeyi planlıyor. Scholpp, bu hamlenin sıradan bir tasarruf paketi olmadığını, Bosch'un Almanya'yı stratejik olarak terk etme sürecine girdiğini vurguladı.

"TASARRUF DEĞİL KAÇIŞ PLANI"

Dr. Thilo Scholpp, Bosch'un hamlesini "küresel hayatta kalma mücadelesi için ana vatandan geri çekilme" olarak nitelendirdi. Şirketin kurucusu Robert Bosch’un "Güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim" sözüne atıfta bulunan Scholpp, günümüzde şirketin paradan daha değerli olan "derin köklerini" kaybettiğini ve üretim odağının hızla ülke dışına kaydığını ileri sürdü.

ALMANYA İÇİN FELAKET SENARYOSU

Scholpp’un iddialarına göre işten çıkarmaların merkezi Bosch'un kalbi sayılan Baden-Württemberg bölgesi olacak. Bölgedeki ekonomik dengelerin altüst olabileceği uyarısında bulunan Scholpp, şu tehlikelere dikkat çekti:

Doğrudan Kayıp: Sadece Bosch bünyesinde 22 bin istihdamın sonlanması.

Dolaylı Etki: Yan sanayi ve tedarikçilerle birlikte toplam iş kaybının 100 bin bandına ulaşma riski.

Mali Çöküş: Vergi gelirlerinde sert düşüş ve orta ölçekli sanayinin (Mittelstand) ağır darbe alması.

ALMANYA KAN KAYBEDİYOR

World Statistics tarafından paylaşılan veriler de Scholpp'un iddialarını destekler nitelikte. Son verilere göre Almanya, sadece üç aylık bir periyotta 486 bin istihdam kaybı yaşadı. Bosch’un 2030 hedefleri, bu genel "sanayisizleşme" dalgasının en somut örneği olarak kayıtlara geçti. Elektrikli araç dönüşümüne uyum sağlamakta zorlanan ve yüksek enerji maliyetleri altında ezilen Alman devlerinin, üretim kapasitelerini Avrupa dışına taşıma eğilimi artıyor.