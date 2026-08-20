Enflasyonla mücadele programının ağır yükü sanayide istihdam başta olmak üzere her alanda büyük kan kaybı yaratırken son dönemde ‘sanayisizleşme’ uyarıları ile öne çıkan iş dünyası, yeni Orta Vadeli Program (OVP) öncesi enflasyonda ‘faturayı bize kesmeyin’ mesajını verdi.

Gelecek ay açıklanması beklenen, ekonominin yol haritası niteliğindeki OVP’de üretimi destekleyecek adımların yer alması gerektiğine dikkat çeken iş dünyası temsilcileri artık enflasyonun bedelini ödemek istemediklerini aktararak Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a programın yükünün sanayiciye bırakılmaması çağrısında bulundu.

‘GÜCÜMÜZ KALMADI’

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen İstanbul Hazır Giyim Fuarı’nın (IFCO) açılışında sorunlarını Bakan Bolat’a ileten İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “OVP’nin açıklanmasına günler kaldı. Türk sanayisi bu programda çok daha farklı bir bakış açısı istiyor. Sadece enflasyonu düşürmeye odaklı bir program anlayışının bizi iç ve dış nedenlerle getirdiği nokta malum. Enflasyon uğruna biz Türkiye sanayisini feda ediyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bunu daha fazla sürdürecek gücümüz kalmadı” dedi.

Sanayi enflasyonunu gösteren mal enflasyonunun yüzde 16.7 ile ortalamanın oldukça altında kaldığını da kaydeden Bahçıvan, sanayicinin yüzde 32-33 seviyesindeki enflasyonun bedelini finansman maliyetleriyle fazlasıyla ödediğini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ise “Enflasyon Türkiye’nin problemi ama sanayicinin ve ihracatçının fedakarlığıyla enflasyon bu noktaya kadar geldi. Türkiye’nin büyümesine ihracatçılar olarak katı veremiyoruz” diye konuştu.

Döviz dönüşüm primi iki katına çıkıyor

Fuarın açılış konuşmasında kur ve faiz arasındaki makasa dikkat çeken ve 3 yıldır iş dünyasının bedel ödediğine dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Sadece yılın ilk 7 ayında kur ve enflasyon arasında yüzde 10’unun üzerinde ilave bir makas oluştu. Bu bizi gerekten zorluyor” dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteğinde değişime gideceğini belirterek, “Bu döviz dönüşüm primi iki katı bir artışla uygulanacak. 1 Ekim’de başlıyor” duyurusunu yaptı.