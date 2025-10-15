TÜİK, ağustos ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 904 bin 602 kişi iken, geçen ağustosta 16 milyon 89 bin 450'ye yükseldi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ağustos 2025'te ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzdesel değişim göstermedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ağustos 2025'te ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.