Makine imalatından tarım teknolojilerine, otomotivden savunma sanayine kadar pek çok kritik sektörde vasıflı çeliğin rolü her geçen gün artıyor.

Üretim altyapısı ve beş ildeki çelik servis merkezleriyle yürütülen operasyonlarda; süreç yönetimi, ürün standardizasyonu ve zamanında teslimat ilkeleri öne çıkıyor.

Çelik sektöründe faaliyet gösteren Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş., üretim süreçlerinde kalite odaklı yaklaşımı ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

2017 yılında Hakan Faydasıçok tarafından kurulan şirket, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisi ve beş ilde bulunan çelik servis merkezleriyle hizmet veriyor.

Şirket, faaliyetlerini yalnızca üretim kapasitesi üzerine değil, süreç yönetimi, ürün standardizasyonu ve müşteri memnuniyeti ekseninde şekillendiriyor.

Üretimin her aşamasında kalite kontrol mekanizmalarının etkin şekilde uygulanması hedeflenirken, uzun vadeli iş birliklerinin temelinde güven anlayışının yer aldığı belirtiliyor.

Makine imalatından otomotive, tarım makinelerinden savunma sanayine kadar farklı sektörlere yönelik vasıflı çelik çözümleri sunan Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş., değişen üretim ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ediyor.

Şirket yönetimi, üretim süreçlerinin planlanmasından lojistik operasyonlarına kadar tüm aşamalarda verimliliği artırmayı amaçlayan bir organizasyon yapısıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu yaklaşımın, müşterilere zamanında teslimat ve sürdürülebilir hizmet anlayışı sağladığı ifade ediliyor.

Kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyüme anlayışıyla hareket eden Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş., kalite odaklı üretim modeliyle Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli çelik çözümlerini sunmayı sürdürüyor.