Olay, pazar günü Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre; yabancı uyruklu bir işçinin çalıştığı yerde ayrılıp, diğer sondaj şirketine başlaması ile 2 şirketin sahipleri arasında kavga çıktı. İki grup birbirine girerken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık grubun, 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darbettiği de görüldü. Kavga güçlükle sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.