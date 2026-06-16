Olay, pazar günü Altınekin ilçesindeki sanayi sitesinde yaşandı. İddiaya göre; yabancı uyruklu bir işçinin çalıştığı yerde ayrılıp, diğer sondaj şirketine başlaması ile 2 şirketin sahipleri arasında kavga çıktı. İki grup birbirine girerken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kalabalık grubun, 3 kişiyi tekme ve yumruklarla darbettiği de görüldü. Kavga güçlükle sona ererken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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