Otomobili çalıştırdıktan hemen sonra gaza yüklenmek, klimayı son seviyede açmak veya motor ısınmadan yüksek devirlere çıkmak, zamanla ciddi mekanik sorunlara ve yüksek onarım masraflarına yol açabilir. Özellikle soğuk havalarda motorun ilk çalıştırılması sırasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

MOTOR YAĞININ SİSTEME YAYILMASINI BEKLEYİN

Araç uzun süre park halinde kaldığında motor yağı karter bölümünde toplanır. Motor çalıştırıldığında yağın hareketli parçalara ulaşması için kısa bir süre gerekir. Bu nedenle ilk çalıştırmanın hemen ardından gaza yüklenmek, henüz yeterince yağlanmamış parçalar üzerindeki sürtünmeyi artırabilir.

Sanayi ustaları, motor çalıştırıldıktan sonra yaklaşık 30-60 saniye beklenmesini, ardından araca düşük devirde ve sakin şekilde hareket edilmesini öneriyor. Böylece motor yağı sistem içerisinde dolaşarak gerekli bölgelere ulaşabiliyor.

KLİMA VE ELEKTRİKLİ SİSTEMLERDE ACELE ETMEYİN

Araca biner binmez klimayı, cam rezistansını ve yüksek elektrik tüketen diğer donanımları çalıştırmak da sürücülerin sık yaptığı hatalar arasında gösteriliyor. Özellikle soğuk havalarda motor henüz kendini toparlamadan bu sistemlerin yoğun şekilde kullanılması, elektrik sistemine ek yük oluşturabiliyor.

Bu nedenle motorun çalışmasının dengelenmesinin ardından klima ve benzeri sistemlerin devreye alınması tavsiye ediliyor.

TURBOLU ARAÇLARDA İLK DAKİKALARA DİKKAT

Turbo motorlarda soğuk çalıştırma sonrasında yüksek devirlere çıkılması daha fazla önem taşıyor. Turbo sisteminin sağlıklı çalışabilmesi için yeterli yağlamanın oluşması gerekiyor. Motor soğukken ani hızlanmalar ve yüksek devir, turbo sistemindeki parçaların gereksiz şekilde zorlanmasına neden olabilir.

Bu nedenle özellikle ilk 5-10 dakikada sakin bir kullanım tercih edilmesi ve motor çalışma sıcaklığına yaklaşana kadar yüksek devirlerden kaçınılması öneriliyor.

ARACI ÇALIŞTIRIRKEN 3 TEMEL KURAL

Gösterge ışıklarını kontrol edin: Kontağı açtıktan sonra gösterge panelindeki uyarı ışıklarını kontrol edin ve ardından motoru çalıştırın.

Uzun süre rölantide bekletmeyin: Motoru dakikalarca park halinde çalıştırmak yerine kısa bir beklemenin ardından düşük devirde ve yumuşak şekilde hareket edin.

Uzun kullanımın ardından hemen stop etmeyin: Özellikle uzun yol veya yüksek performans gerektiren sürüşlerin ardından aracı yaklaşık 1 dakika rölantide çalıştırmak, turbo sisteminin sıcaklığının düşmesine yardımcı olabilir.