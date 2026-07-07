Türkiye genelindeki otomobil tamir ustaları, düzenli yağ ve sıvı bakımı dışında sanayiye en az yolu düşen araç modellerini sıraladı. Sağlam mekanik yapıları ve uzun ömürlü motorlarıyla öne çıkan bu modeller, yüksek işletme maliyetlerinden kaçınan sürücüler tarafından tercih ediliyor.

EN AZ ARIZA YAPAN OTOMOBİLLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLDİ?

Ustalar tarafından yapılan değerlendirmelerde, araçların kronik motor arızası vermeme oranları ve parça dayanıklılıkları birincil kriter olarak baz alındı.

Atmosferik motor teknolojisine ve basit mekanik altyapıya sahip olan bu modellerin, Türkiye'deki zorlu yol koşullarında dahi yüksek mukavemet gösterdiği belirtiliyor.

SANAYİYE EN AZ YOLU DÜŞEN 20 OTOMOBİL MODELİ HANGİLERİ?

Mekanik dayanıklılıkları ve sorunsuz motor altyapılarıyla ustaların listesinde yer alan 20 otomobil modeli şu şekilde sıralandı:

1. Toyota Corolla 1.6 Atmosferik

2. Honda Civic 1.6 i-VTEC

3. Mazda 3 1.5 Skyactiv

4. Toyota Hilux 2.4 D-4D

5. Mitsubishi Lancer 1.6

6. Honda CR-V 2.0 i-VTEC

7. Toyota Yaris 1.33 VVT-i

8. Suzuki Swift 1.2 Dualjet

9. Subaru Forester 2.0 (Atmosferik)

10. Hyundai Getz 1.3 / 1.4 MPI

11. Kia Rio 1.4 CVVT

12. Toyota Auris 1.6 Valvematic

13. Honda Jazz 1.4 i-VTEC

14. Mazda 6 2.0 Skyactiv

15. Mitsubishi ASX 1.6 MIVEC

16. Nissan Micra 1.2 (Manuel)

17. Volvo S60 2.0T (Eski Nesil/Beş Silindir)

18. Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT

19. Toyota Avensis 1.6 / 2.0

20. Suzuki Vitara 1.6 VVT (Atmosferik)