Ekonomi politikalarının etkisini sıfırlanan kârlar, düşen istihdam ve pazar kayıpları ile yaşayan hazır giyim sektörü, kan kaybının devam ettiğini kaydederek yeni bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Son 3 yılda yaşanan durumu fırtınaya benzeten ve artık maliyetlerin gelirleri erittiğini söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Müşterek Başkanı Toygar Narbay, "Türkiye sanayisi son 3 yılda çok büyük bir fırtınanın içine kaldı. Kârlılık tekstilde eksi 0.6, hazır giyimde ise yüzde 2.3 oldu.

Toygar Narbay, "Finansman maliyetleri ile enflasyon arasındaki makas kapatılırsa nefes almaya başlayacağız" dedi.

Neredeyse 0'a yakın kârlılığa ulaştık. Orta Vadeli Program'ın kur ve enflasyon hesaplarına baktığımızda bugünkü durum 2029'a kadar dondurulmuş gibi" diye konuştu.

KAMPANYALAR SON ÇEYREĞİ KURTARMAZ

Şirketler için son çeyreğin kampanyalar ile öne çıktığını ancak hedeflerin tutmayabileceğini söyleyen Gizem Öztok Altınsaç, "Yüksek hedefler koyduysanız beklenenin altında kalmanız söz konusu. Finansman maliyetlerinin düşmeye başlayacağı bir süreçteyiz. Seçim ekonomisi ile bir iki yıl içinde ücretler tarafında düzeltmeler de gelecektir" dedi.

'ZORLAYICI OLACAK'

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Hazır Giyim Konferansı'nda konuşan Narbay, finansman maliyetlerindeki artışı 'korkunç' olarak değerlendirerek buradaki giderlerin, faaliyet gelirlerini tekstilde yüzde 130, hazır giyimde yüzde 86 erittiğini kaydetti.

Konferansta küresel ve Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç ise kur politikalarında bir değişim beklendiğini aktararak "Eğer enflasyonu düşürmezsek, yüzde 10'ların altına çekmezsek bizim açımızdan global ekonomi zorlayıcı olacak. Şimdi net bir iktisadi dönüşüm var dünyada" dedi.