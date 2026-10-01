Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Vekili, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı ve Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, İSO Meclis Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

65 yıllık yaşamının büyük bölümünü sanayinin ve iş dünyasının içinde geçirdiğini belirten Tecdelioğlu, adaylığının temelinde deneyimini Meclis çalışmalarına aktarma ve sanayicilerin sorunlarının çözümünü hızlandırma hedefinin bulunduğunu söyledi.

Tecdelioğlu, Meclis Başkanlığı görevine bir dönem için talip olduğunu belirterek, “Kendimi yeterli gördüğüm için adayım. Tecrübemi aktarmak için buradayım. Sistemi kurduktan sonra gençler gelsin. Bir dönem yeterli, sonrasında gençlerin önünü açmak için bırakacağım.” dedi.

İSO Meclisi’nin yalnızca toplantıların yapıldığı bir yapı olmaması gerektiğini ifade eden Mustafa Tecdelioğlu, meclisin temel görevlerinin yönetimi denetlemek, gündemi belirlemek ve meslek komitelerinin etkin çalışmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Sanayicinin sahada karşılaştığı sorunların önce kendi odasında çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Tecdelioğlu, İSO’nun bu noktada daha aktif bir rol üstlenmesini hedeflediğini söyledi. Tecdelioğlu, “İSO Meclisi yalnızca karar alan bir organ değil; Türkiye sanayisinin vicdanı ve sesi olmalıdır.” dedi.

“SANAYİCİNİN İLK GİDECEĞİ YER SANAYİ ODASI OLMALI”

Sanayicilerin sorunlarının çözümünde yaşanan bürokratik süreçlerin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Tecdelioğlu, mevcut yapıda bir sorunun ilgili komiteden başlayarak farklı kurumlara taşınmasının uzun zaman alabildiğini belirtti.

Tecdelioğlu, “Benim bir sorunum olduğunda ilk TİM’i arıyorum. Ama ben sanayiciyim, önce meslek komiteme gitmem lazım. Şu anda komiteye gittiğimde komite bir yazı yazıyor, TOBB’a gönderiyor, cevap ancak iki ayda geliyor. Oysa benim çözümüm acil. Sanayi Odası burada sorumlu olmalı. İlk gidilecek yer Sanayi Odası olmalı.” dedi.

Bu sürecin hızlandırılması için Ankara’da daha etkin bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Tecdelioğlu, yeni yönetim kurulunun Ankara’da bir şube açarak sanayicilerin sorunlarının ilgili kamu kurumları nezdinde daha hızlı takip edilmesini hedeflediğini söyledi.

“İki aylık bürokrasiyi aşacak yeni bir yönetim kurulu geliyor.” diyen Tecdelioğlu, İSO’nun yalnızca sorunları gündeme getiren değil, çözüm sürecini de takip eden bir yapıya dönüşmesini amaçladıklarını ifade etti.

MESLEK KOMİTELERİ DAHA FAZLA PROJE ÜRETECEK

Tecdelioğlu’nun Meclis Başkanlığı için ortaya koyduğu vizyonun önemli başlıklarından birini meslek komitelerinin etkinliğinin artırılması oluşturuyor. Komitelerin yalnızca sorunları aktaran değil, sektörleri için proje geliştiren yapılar haline gelmesini hedefleyen Tecdelioğlu, Meclis ile komiteler arasındaki bağın güçlendirilmesini istiyor.

“Meclisin görevi yönetimi denetler, gündemi belirler. En önemli iş bu. Aynı zamanda Meclis Komiteleri’nin de çalışmasını sağlamak gerekiyor.” diyen Tecdelioğlu, komiteleri proje üretmeleri konusunda teşvik edeceklerini söyledi. Mustafa Tecdelioğlu meslek komitelerinin seçildikleri meslek gruplarının sorunlarını dinlemek için sahayı gezmeleri gereğine de dikkat çekti.

Daha önce açıkladığı yeni dönem vizyonunda da her komitenin gündeminin meclise taşınması ve komitelerin hazırladığı çalışmaların daha görünür hale gelmesini hedefleyen Tecdelioğlu, böylece İstanbul sanayisinin farklı sektörlerinde yaşanan sorunların ortak bir zeminde ele alınmasını amaçlıyor.

GENÇLER VE KADINLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA DAHA FAZLA KATILACAK

Yeni dönemde genç sanayiciler ile kadınların meclis çalışmalarına daha fazla dahil edilmesi de Tecdelioğlu’nun öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda bir Gençlik Komitesi oluşturmayı planladığını belirten Mustafa Tecdelioğlu, genç iş insanlarının sanayi kültürünün ve karar alma mekanizmalarının daha fazla içinde yer almasını istiyor.

Tecdelioğlu, “Genç iş adamları ve kadınları işin içine katmak istiyoruz. İş dünyasındaki bu gençleri işin içine çekmek istiyoruz. Gençlik komitesi kuracağız.” dedi.

Mecliste sorunların yalnızca dile getirildiği değil, çözüm seçeneklerinin de tartışıldığı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefleyen Tecdelioğlu, farklı sektörlerden sanayicilerin ortak akıl etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Tecdelioğlu, başka sanayi odaları meclisleri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve bilgi alışverişi içeren geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

“MASADAN DEĞİL, SAHANIN İÇİNDEN GELİYORUM”

Adaylığının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin doğrudan sanayinin içinden gelmesi olduğunu belirten Tecdelioğlu, iş hayatına çok küçük yaşlarda başladığını ve üretimin farklı aşamalarını sahada deneyimlediğini anlattı. Mustafa Tecdelioğlu, "Her komitenin başkanı olacağım. Yönetim Kurulu’nun değil Meclisin Başkanı olacağım. Sanayinin sorunlarını yaşayarak biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, ailesinin 1913 yılından bu yana Malatya’da nalburluk ve hırdavatçılık yaptığını, 1975 yılının sonunda İstanbul’da fabrika satın alarak üretime geçtiklerini söyledi. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu olduğunu belirten Tecdelioğlu, çocukluğundan itibaren hem okuyup hem çalıştığını ve bugün Çetin Cıvata’da dördüncü kuşağın görev yaptığını ifade etti.

Sanayi ve iş dünyasındaki çalışmalarının yanı sıra farklı sivil toplum kuruluşlarında da görev alan Tecdelioğlu, bağlantı elemanları sektöründe kaçak ürünlerle mücadele amacıyla kurulan BESİAD’da yaklaşık 20 yıl başkanlık yaptığını aktardı. Bu dönemde sektörde ilk kez gözetim uygulamasının hayata geçirilmesine öncülük ettiklerini belirten Mustafa Tecdelioğlu, uygulamalarla birlikte Türkiye bağlantı elemanları sektörünün Avrupa’da önemli bir üretim ve ihracat merkezi haline geldiğini söyledi.

Sektörün bugün yaklaşık 800 milyon dolarlık doğrudan ve 2 milyar dolarlık dolaylı ihracat gerçekleştirdiğini belirten Tecdelioğlu, uzun yıllara dayanan saha deneyiminin İSO Meclis Başkanlığı adaylığında önemli bir dayanak olduğunu vurguladı.

17 YILLIK İSO VE TİM DENEYİMİNİ MECLİSE TAŞIMAK İSTİYOR

Tecdelioğlu, yaklaşık 17 yıl önce İSO Meclisi’ne girdiğini ve aynı dönemde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) görev almaya başladığını belirtti. Çelik İhracatçıları Birliği’nde dört dönemdir Yönetim Kurulu Üyesi, halen Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Tecdelioğlu, Malatya Eğitim Vakfı’nda da beş dönemdir yöneticilik yaptığını aktardı.

Malatya Eğitim Vakfı’nın bugün 2 bin 600 öğrenciye burs verdiğini belirten Tecdelioğlu, vakıf çalışmalarının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

İSO Meclis Başkanlığı adaylığını herhangi bir grubun veya yönetim kurulu başkanının desteğiyle değil, kendi kararıyla açıkladığını belirten Tecdelioğlu, “Kimseden destek almadım adaylık için. Genelde Yönetim Kurulu başkanları Meclis Başkanını atarlar. Ama ben bireysel olarak aday oldum. Saha tecrübeme çok güveniyorum.” dedi.

“HERKESİ KUCAKLARIM”

İSO Meclisi’nde farklı görüşlerin bir arada bulunmasının doğal olduğunu belirten Mustafa Tecdelioğlu, adaylığının herhangi bir gruplaşma veya ayrışma üzerinden şekillenmediğini vurguladı.

“Ben küslük nedir bilmem, herkesi kucaklarım. Sonuçta hepimiz sanayiciyiz. Ben daha iyisini yapmaya adayım. 17 yıldır kimseyle tartışmam olmadı, herkesle aram iyidir.” diyen Tecdelioğlu, Meclisin ortak akıl ve uzlaşma kültürü içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.

Adaylığına yönelik sahadaki ilgiden memnun olduğunu da belirten Tecdelioğlu, mevcut görüşmeler doğrultusunda yaklaşık yüzde 70 seviyesinde destek beklediğini ifade etti.

Tecdelioğlu, İSO Meclis Başkanlığı görevini bir dönem yürütmesinin ardından genç sanayicilere alan açmayı hedeflediğini belirterek, “Sistemi kurduktan sonra gençler gelsin. Ben bir dönem için geliyorum.” mesajını verdi.