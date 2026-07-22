İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı ‘Türkiye’yi Bekleyen Tehlike: Erken Sanayisizleşme’ gündemi ile düzenlendi. Erken sanayisizleşme tehlikesine dikkat çeken İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayinin yalnızca ekonomik değil sosyolojik bir riskle de karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bahçıvan, “Farklı sektörlerden iş insanlarıyla sohbetlerde ortak bir cümleyle karşılaşıyoruz: ‘Hâlâ neden sanayicilik yapıyorsun?’ Bu soru, sanayiye bakışın değişimini yansıtıyor.

Üretim yapmak, fabrika kurmak ve istihdam oluşturmak başarı hikayesi olarak görülürken; bugün birçok kişi açısından sanayi, yüksek riskli, yorucu ve geleceği belirsiz bir faaliyet olarak algılanıyor. Bu algı değişimi, en az ekonomik göstergeler kadar önemli” dedi.

Bahçıvan, gençlerin üretim sektöründen giderek uzaklaştığını belirtti. Erken sanayisizleşmenin yalnızca ekonomik bir risk olmadığını vurgulayan Bahçıvan, toplumsal algıları, beklentileri etkileyen sosyolojik bir mesele olduğunu söyledi.

‘Karlılık göstergeleri düşüyor’

Üç yılı aşan dezenflasyon sürecinin ise beklenenden uzun bir zamana yayıldığını söyleyen Bahçıvan, “Sanayicilerimizin artık nefes almakta zorlandığı da bir gerçek. Yüksek enflasyon, başta finansman olmak üzere tüm maliyetleri artırıyor. Yüksek maliyetlerle finansmana razı olsanız bile ulaşmanız mümkün olmuyor. Maliyet artışları karşısında TL’de reel değerlenme, rekabet gücünü korumaya çalışan sanayi sektörlerimiz için ciddi bir fiyat belirleme güçlüğü yaratıyor. Karlılık göstergeleri sürdürülemez bir şekilde düşüyor. Sanayicimiz haklı olarak, bu şekilde geçen birkaç yılın ardından bu şartların daha ne kadar süreceğini ve böyle bir ortamda nasıl hayatta kalacağını sorguluyor” dedi.