Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ağustos 2026 dönemine ilişkin verileri, ücretli çalışan sayısındaki toplam artışa karşın sanayide gerileme yaşandığını gösterdi. Sanayide ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1, yani 50 bin 777 kişi azalarak 4 milyon 835 bin 657’ye düştü.

İmalat sektöründe de ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 azalışla 4 milyon 481 bin 821 oldu.

TOPLAMDA 320 BİN 551 KİŞİLİK ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın ağustos ayındaki 16 milyon 89 bin 37 kişiden 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi. Yıllık artış yüzde 2, kişi sayısı olarak ise 320 bin 551 oldu.

Ücretli çalışan sayısı inşaatta yıllık yüzde 3,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı. Ticaret-hizmet sektöründeki artış 303 bin 442 kişiye ulaşırken toplam çalışan sayısı 9 milyon 494 bin 111’e çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA VE DEPOLAMADA

Alt sektörlerde en yüksek yıllık artış yüzde 6,5 ile ulaştırma ve depolama faaliyetlerinde kaydedildi. Bu alanda ücretli çalışan sayısı 1 milyon 358 bin 299’a yükseldi.

Gayrimenkul faaliyetlerinde çalışan sayısı yüzde 6 artışla 139 bin 594’e, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,3 artışla 1 milyon 512 bin 615’e çıktı. Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüzde 1,5 azalışla 291 bin 124’e geriledi.

AYLIK TOPLAM DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta bir önceki aya göre değişmedi. Aylık bazda sanayide yüzde 0,2 düşüş, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydedildi. İnşaat sektöründe ise değişim olmadı.