Sanayi tesislerinde artan enerji maliyetleri çoğu zaman üretim kapasitesi ya da elektrik fiyatlarından değil, fark edilmesi güç bir sorundan kaynaklanıyor: Kalibrasyonu bozulan ölçüm sistemleri.

Basınç, debi ve sıcaklık sensörlerinde oluşan küçük sapmalar, kompresör ve basınçlı hava sistemlerinin yanlış verilerle çalıştırılmasına neden olurken, bu durum enerji tüketiminden ürün kalitesine, bakım maliyetlerinden ekipman ömrüne kadar birçok kritik alanı doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, laboratuvar ortamında alınan sonuçların tek başına yeterli olmadığını, ölçüm sistemlerinin gerçek çalışma koşullarında doğrulanmasının artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtiyor.

Basınçlı hava test sistemleri geliştiren Revindus'un kurucusu Mustafa Uslu, endüstride yaşanan en büyük sorunlardan birinin, ölçüm verilerinin doğruluğunun çoğu zaman sorgulanmaması olduğunu söylüyor.

Küçük sapmalar, büyük enerji kayıplarına dönüşebiliyor

Uzmanlara göre birkaç yüz milibar seviyesindeki basınç veya düşük oranlı debi sapmaları dahi kompresör performans eğrilerinin yanlış oluşturulmasına neden olabiliyor. Bunun sonucu olarak üreticiler, gerçekte olduğundan daha verimli veya daha verimsiz görünen sistemlere göre tasarım ve yatırım kararları alabiliyor.

Kariyeri boyunca kompresör ve hava kurutucu test altyapılarının geliştirilmesi üzerine çalışan Mustafa Uslu; “Bir kompresörün performans eğrisini yanlış ölçüm verileriyle oluşturduğunuzda, yalnızca o testi değil; o ürün için verilecek mühendislik kararlarının tamamını da hatalı bir zemine oturtmuş olursunuz” diyor.

Mikropor'da Ar-Ge Müdürü olarak görev yaptığı dönemde sıfırdan kurduğu test laboratuvarlarında kompresör ve hava kurutucu ürün grupları için performans doğrulama sistemleri geliştiren Uslu, özellikle separatör performans testleriyle ekipmanların dayanım sınırlarını sektör standartlarının üzerine taşıyan test altyapılarının oluşturulmasına liderlik etti.

Sahada doğrulanmayan veri güvenilir kabul edilmiyor

Revindus tarafından geliştirilen taşınabilir sonic nozzle test sistemleri ile üreticiler ekipmanlarını yalnızca laboratuvarda değil, gerçek çalışma ortamlarında da uluslararası standartlara uygun hassasiyetle test edebiliyor.

Uslu, laboratuvar testlerinin kontrollü koşullarda gerçekleştirildiğini ancak gerçek işletme şartlarının çoğu zaman bu ortamdan önemli ölçüde farklı olduğunu belirterek şunları söylüyor: "Laboratuvarda elde edilen veri elbette değerlidir.

Ancak ekipman kendi çalışma koşullarında doğrulanmadığı sürece o verinin sahadaki karşılığından tam olarak emin olamazsınız."

Geliştirilen tam otomatik test platformu FAT-Boy ise, test süreçlerinde insan müdahalesini en aza indiriyor. Basınç ve debi ayarlarını otomatik olarak gerçekleştiren sistem, operatör kaynaklı hataları azaltırken üreticilerin daha tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmesini sağlıyor.

Türk teknolojisi, uluslararası platformlarda anlatılıyor

Basınçlı hava test teknolojileri üzerine çalışan Mustafa Uslu'nun teknik çalışmaları, sektörün en saygın yayınlarından biri kabul edilen Compressed Air Best Practices dergisinde makale ve haber olarak yayımlandı.

Uslu ayrıca, aynı yayın kuruluşunun ABD merkezli olarak düzenlediği ve dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların katıldığı konferans ve fuarlarda da hem konuşmacı hem de oturum başkanı olarak yer almıştı.

Uslu, ölçüm doğruluğu konusunun artık yalnızca kalite kontrol meselesi olmadığını, küresel rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini vurguluyor.

"Endüstride veriye dayalı karar alma giderek yaygınlaşıyor. Ancak veri doğru değilse, en gelişmiş analiz sistemleri bile yanlış sonuç üretir.

Rekabet avantajı artık yalnızca iyi ürün geliştirmekten değil, o ürünün performansını doğru ölçebilmekten geçiyor." diyor.