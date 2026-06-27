Enflasyonla mücadelede 3 yıl geride kalırken, reel sektörün finansmana erişim sıkıntısı hem satılık-kiralık fabrika sayısını hem de işsiz sayısını artırdı. İlan platformlarına göre ülke genelinde satılık 2 bin 280, kiralık 4 bin 335 fabrika ve üretim tesisi bulunuyor, İstanbul’da son bir ayda satışa çıkarılan fabrika sayısı ise 250’yi buldu.

Satılık fabrika sayısının yıl sonuna doğru yükselmesi beklenirken, Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) üreticilerin çoğunun küçülmeye gittiği, bir yıldır kiralanmak için bekleyen büyük metrekarelik fabrikaların olduğu belirtildi. Mülk sahibi-kiracı firma sayısının arttığı aktarılırken, bazı firmaların kira ve çalışan ücretlerini ödemek yerine bu parayı faize yatırdığını öne sürdü.

‘kirayı FAİZE YATIRANLAR VAR’

Gayrimenkul danışmanı Uğur Demirhas, “Piyasada çok fazla belirsizlik var. Yatırımlar durdu, firmalar küçülmeye gitti. Kiralamada iptaller var” dedi. “Eskiden söze binaen de hareket ediliyordu. Şimdi mülk sahibi fabrikasını kiralamak için 4 tane teminat mektubu istiyor” ifadelerini kullanan Demirhas, “Aylarca kirasını, çalışan maaşını ödemeyen bunu faize yatıran kiracı var” diye konuştu.

Demirhas, “Bu kadar durgun bir dönem yaşamamıştık” açıklamasını yaptı. Gayrimenkul danışmanı Mustafa Dönmez de “Yılın ilk yarısında, satılık fabrika sayısı ülke genelinde en az yüzde 50 arttı. Kiralamada talep daha da düşer, satılık fabrika sayısı daha da artar” dedi. “Tahsilatta, banka kredileri ile ilgili problem var” ifadelerini kullanan Dönmez, 4562 sayılı OSB kanununun değişmesi gerektiğini aktardı.

‘Fabrikayı kapatıp kiraya veriyorlar’

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Gökhan Can, kredi faiz oranlarının geldiği noktayı eleştirerek, “Faiz oranları çok yüksek. Bu oranlar iş yaparak, üreterek ödenecek oranlar değil. Artık çoğu sanayici fabrikalarını kapatmak istiyor. Fabrikasını kapatıp kiraya veren firma sayısı son zamanlar da çok fazla arttı. İstanbul’da Hadımköy, Beylikdüzü çevresinde kiralık tesisi sayısı yükseldi. Çoğu sanayici işlerini küçültme yoluna gidiyor ve atıl alanları kiraya çıkarıyor” dedi. Özellikle makine, tekstil, plastik sektörlerinde yarı mamul üreticilerinin küçülmeye gittiği belirtildi.