Enflasyonla mücadele sürecinde devreye alınan politikaların ardından firmaların içinde bulunduğu dar boğaz giderek derinleşiyor. 2025’te şirketler çok daha ağır bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Yılın ilk 7 ayında mahkemeler tarafından verilen konkordato geçici mühlet kararı sayısı 1.617’ye çıkarak, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 105.2 arttı. İflas kararı verilen dosya sayısındaki artış ise yüzde 129 oldu. Üretimdeki daralma ise devam etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI temmuzda yüzde 45.9 seviyesine geriledi. Temmuz ile birlikte sektörün faaliyet koşullarında kesintisiz bozulma eğilimi 16’ncı aya ulaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor. İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut göstergesi” diye konuştu.

İFLASLAR ARTIYOR

Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre ocakta konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 231, şubatta 163, martta 189, nisanda 199, mayısta 185, haziranda 292, temmuzda ise 358 oldu. Temmuzda kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 139 olurken, yılın ilk beş ayında bu rakam 961’e çıktı.

2024’ün aynı döneminde ise söz konusu rakam 311’di. Kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı da 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 209 artı. Mahkemeler tarafından geçen ay 30, 2025’in tamamında ise 126 dosya için iflas kararı verildi. Böylece iflas kararı verilen dosya sayısı, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 129 arttı.

‘Bedel ödeme sınırlarını aştık’

“Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim” diyen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz. Evet durum çok ciddi. Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz. Sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, çözümler için ivedilikle harekete geçilmeli” diye konuştu.