Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, bir demirci dükkanında bulunanlar soğuk havada ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi. Sobanın daha hızlı yanması için içeriye tiner dökülmesiyle birlikte şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle dükkanda bulunan Kerem Şengün (23), E.Ç. ve E.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
23 YAŞINDAKİ KEREM KURTARILAMADI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Kerem Şengün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU
Patlamanın şiddetiyle demirci dükkanında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri olası bir yangın riskine karşı soğutma çalışması yaptı.