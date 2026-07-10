Bilim dünyası, Hindistan’dan gelen sıra dışı bir başarı hikayesini konuşuyor. İki lise öğrencisi A. U. Nachiketh Kumar ve Aman K. A., tropikal iklimlerde yetişen ve oldukça ekşi bir tadı olan bilimbi meyvesini kullanarak kauçuk üretiminde çevre dostu bir devrime imza attı.

SALATALIK AĞACINDAN ERKEN PIHTILAŞMA

Genç mucitler, geleneksel kauçuk üretiminde kullanılan zararlı kimyasal pıhtılaştırıcılara doğal bir alternatif ararken harika bir keşif yaptı. Halk arasında "salatalık ağacı" olarak da bilinen bilimbi meyvesinin yüksek asit oranından yararlanan ikili, doğal lateksi çok daha hızlı ve doğaya zarar vermeden pıhtılaştırmayı başardı.

Geliştirilen bu yenilikçi yöntem, sanayide zaman yönetimini kökten değiştirecek bir potansiyele sahip. Geleneksel yöntemlerle yaklaşık 16 saat süren doğal kauçuğun pıhtılaşma süresi, öğrencilerin formülü sayesinde sadece 6 saate kadar düştü. Bu hem muazzam bir zaman tasarrufu sağlıyor hem de üretim maliyetlerini düşürüyor.

DOĞA DOSTU BİR ALTERNATİF İÇİN ÇABALIYORLAR

Genç araştırmacıların bu ezber bozan projesi, uluslararası bilim platformlarının da dikkatinden kaçmadı. İkilinin çalışması, Google Science Fair kapsamında verilen prestijli National Geographic Explorer Award ödülüne layık görüldü. Günlük hayattaki sorunlara pratik ve sürdürülebilir çözümler sunan bu çalışma, uluslararası arenada büyük takdir topladı.

Güney ve Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde yetişen bilimbi meyvesi, aslında yüksek oksalik ve sitrik asit içeriği nedeniyle geleneksel olarak mutfaklarda ve temizlikte kullanılıyordu. Ancak liseli gençlerin bu adımı, basit bir meyvenin doğru bir mühendislikle devasa bir sanayi kolunda nasıl çevre dostu bir alternatife dönüşebileceğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.